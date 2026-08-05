Menores al volante: La crisis Vial que crece en Monclova.

MONCLOVA COAH.— Los accidentes viales en los que participan menores de edad mantienen una tendencia al alza en Monclova, donde las motocicletas representan el principal foco rojo, de acuerdo con registros de las autoridades de vialidad y una investigación periodística basada en estadísticas locales y estatales.

Durante el primer semestre del año, las autoridades de Vialidad reportaron más de 50 accidentes provocados por menores de edad que conducían, en la mayoría de los casos, a exceso de velocidad. Los registros indican que los percances en motocicleta ocupan el primer lugar en incidencia, seguidos por los ocurridos en automóviles.

Aunque no existe una cifra oficial consolidada que determine el porcentaje exacto del incremento general de accidentes, los datos disponibles reflejan una problemática creciente que preocupa a autoridades y organizaciones civiles. De acuerdo con información difundida por el Foro de Abogados de Monclova y respaldada por autoridades municipales, en la ciudad se registran entre 15 y 20 accidentes mensuales en motocicleta, en los que predominan menores de edad y jóvenes conductores.

Asimismo, durante el periodo previo se documentaron 15 fallecimientos relacionados directamente con siniestros viales en los que participaron motociclistas de corta edad, lo que ha incrementado la preocupación por este tipo de hechos.

A nivel estatal, las estadísticas muestran que, aunque el número total de accidentes de tránsito en Coahuila presentó ligeras variaciones entre 2021 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un incremento del 147 por ciento en el número de personas lesionadas por hechos de tránsito en ese mismo periodo. Las cifras también ubican a Monclova, junto con Torreón y Piedras Negras, entre los municipios que concentran el 62 por ciento de los accidentes viales registrados en la entidad.

El Departamento de Control de Accidentes identifica como principales causas el exceso de velocidad, la falta de experiencia al conducir, la omisión del uso del casco de protección en motociclistas y la responsabilidad de algunos padres de familia al permitir que menores conduzcan vehículos o facilitarles el acceso a motocicletas sin la supervisión correspondiente.