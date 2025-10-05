Choque Múltiple en Bulevar Harold R. Pape: Conductor Huye Después de Impacto

La madrugada de este sábado se vivió una escena digna de película en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Guadalupe, luego de que un joven automovilista provocó un choque múltiple que terminó con una camioneta volcada, miles de pesos en daños y un conductor huyendo... ¡sin zapatos!

Todo ocurrió cuando Héctor Hugo Flores Velarde, de 23 años, regresaba de las Ferias de Monclova al volante de un KIA Optima guindo, modelo 2013. Al descender por la calle Quito de la colonia Guadalupe, ignoró el señalamiento de alto e intentó incorporarse al bulevar sin detenerse.

Justo en ese momento circulaba hacia el sur una Chevrolet Tahoe negra modelo 2015, que lo impactó de lleno. El golpe fue tan brutal que el conductor de la Tahoe perdió el control, dio varias volteretas y terminó con las llantas hacia arriba en la esquina con la calle Ecuador.

Para empeorar el caos, un Volkswagen Vento gris 2022 conducido por Erick Omar González también resultó afectado al tratar de esquivar el primer impacto, estrellándose contra los otros vehículos.

Paramédicos de GRUM y Cruz Roja acudieron de inmediato. Héctor, conductor del KIA, presentó lesiones menores y fue atendido en el lugar sin requerir traslado.

Lo que más llamó la atención fue la reacción del conductor de la Tahoe: tras salir tambaleándose de su vehículo destrozado... decidió huir del lugar descalzo. Testigos lo vieron correr por la calle Ecuador rumbo a la colonia Guadalupe, portando únicamente un short oscuro y una camiseta. A pesar de un operativo relámpago, no fue localizado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de establecer el peritaje correspondiente para luego ordenar el apoyo de una grúa para remover la camioneta del sitio y posteriormente llevaron a los involucrados a la Comandancia Municipal, donde tratarían de llegar a un arreglo.