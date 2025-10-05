Conductor huye tras atropellar a repartidor de Rappi en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de la plataforma Rappi resultó lesionado la mañana de este sábado luego de ser derribado por un automóvil Volkswagen Jetta rojo, cuyo conductor realizó una maniobra imprudente y le quitó el derecho de paso mientras se dirigía a recoger un pedido.

El accidente ocurrió en el par vial del bulevar —a la altura del cruce con la calle Barranquilla— donde el motociclista terminó tendido sobre el pavimento junto a su Italika modelo 2019.

La víctima fue identificada como José Galicia Rodríguez, de 36 años, vecino de la calle Del Paso en la colonia Cañada Norte, quien explicó que circulaba correctamente por el carril derecho cuando el conductor del Jetta cambió de carril repentinamente para ingresar hacia la calle Michoacán, en la colonia Los Pinos, golpeándolo de costado.

Lejos de detenerse para auxiliarlo, el automovilista huyó a toda velocidad sin mostrar el menor interés por el lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al repartidor, quien presentó golpes en diversas partes del cuerpo.

Oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y recabaron la versión del afectado, además de inspeccionar cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de identificar al responsable.