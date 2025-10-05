Conclusión forense: Don José Barbosa Mata no fue víctima de accidente vial

MONCLOVA, COAH. – La incertidumbre sobre la desaparición de Don José Barbosa Mata, de 68 años, terminó con un hallazgo trágico y una conclusión forense que descarta que fue víctima de un accidente vial. El cuerpo del hombre, que estaba desaparecido desde el pasado lunes en Frontera, fue localizado a orillas del Libramiento Carlos Salinas de Gortari. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.

Aunque inicialmente trascendió la versión de que Don José pudo haber sido víctima de un atropellamiento, fuentes allegadas a la FGE descartaron categóricamente esta hipótesis tras concluirse la necropsia de ley.

La autopsia reveló que el sexagenario falleció por causas naturales, específicamente un paro cardiaco fulminante. El reporte forense también estimó que el deceso ocurrió en un rango máximo de tres días antes del hallazgo, sugiriendo que el hombre colapsó poco después de su desaparición.

Familiares de la víctima indicaron a las autoridades que Don José padecía de enfermedades crónicas y tenía problemas con el alcohol, un factor que pudo haber derivado en el fatal ataque cardiaco.

Tras la diligencia de las autoridades y la confirmación oficial del deceso por causas naturales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para ser entregado a sus parientes, dando por cerrado el caso.