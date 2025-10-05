Violento ataque en Monclova deja dos jóvenes gravemente heridos

MONCLOVA, COAH.– La madrugada de ayer, la tranquilidad de la colonia Héroes del 47 se vio interrumpida por un violento ataque que dejó a dos jóvenes gravemente heridos, uno de ellos luchando por su vida.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas frente a la vivienda marcada con el número 561 de la calle Álamo, donde Edgar, de 28 años, y su amigo Luis Alfredo Ibarra Gallegos, de 26, convivían en la banqueta.

Sin previo aviso, un vehículo Ford Mustang blanco se detuvo frente al lugar y de él descendieron cuatro sujetos armados con tubos y machetes.

Sin decir palabra alguna, los agresores se abalanzaron sobre las víctimas. Edgar fue el blanco principal de la brutal golpiza: recibió múltiples machetazos y fuertes impactos en la cabeza con un tubo, lo que provocó lesiones severas y abundante sangrado.

Luis Alfredo también fue atacado, aunque logró mantenerse consciente. Vecinos salieron alarmados por los gritos, pero el ataque fue tan rápido y despiadado que nadie pudo intervenir.

Ante la gravedad de las heridas, familiares de Edgar lo subieron a un vehículo y lo trasladaron de inmediato a un hospital, temiendo por su vida.

Médicos confirmaron que presentaba fracturas en el cráneo y lesiones profundas, por lo que permanece en estado crítico.

Luis Alfredo fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevaron a la Clínica del ISSSTE, donde quedó internado bajo observación.

Los responsables huyeron del sitio a bordo del auto deportivo antes de que llegaran las autoridades, perdiéndose entre las calles del sector oriente.

Agentes de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para recabar evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes. Aunque se cuenta con la descripción del vehículo, hasta el cierre de esta edición no se ha logrado la detención de los agresores.