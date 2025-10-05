Contactanos
Violento ataque en Monclova deja dos jóvenes gravemente heridos

Dos jóvenes resultan gravemente heridos en Monclova luego de ser atacados en la colonia Héroes del 47

Por Brenda Rebolloso - 05 octubre, 2025 - 10:01 a.m.
MONCLOVA, COAH.– La madrugada de ayer, la tranquilidad de la colonia Héroes del 47 se vio interrumpida por un violento ataque que dejó a dos jóvenes gravemente heridos, uno de ellos luchando por su vida.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas frente a la vivienda marcada con el número 561 de la calle Álamo, donde Edgar, de 28 años, y su amigo Luis Alfredo Ibarra Gallegos, de 26, convivían en la banqueta.

Sin previo aviso, un vehículo Ford Mustang blanco se detuvo frente al lugar y de él descendieron cuatro sujetos armados con tubos y machetes.

Sin decir palabra alguna, los agresores se abalanzaron sobre las víctimas. Edgar fue el blanco principal de la brutal golpiza: recibió múltiples machetazos y fuertes impactos en la cabeza con un tubo, lo que provocó lesiones severas y abundante sangrado.

Luis Alfredo también fue atacado, aunque logró mantenerse consciente. Vecinos salieron alarmados por los gritos, pero el ataque fue tan rápido y despiadado que nadie pudo intervenir.

Ante la gravedad de las heridas, familiares de Edgar lo subieron a un vehículo y lo trasladaron de inmediato a un hospital, temiendo por su vida.

Médicos confirmaron que presentaba fracturas en el cráneo y lesiones profundas, por lo que permanece en estado crítico.

Luis Alfredo fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevaron a la Clínica del ISSSTE, donde quedó internado bajo observación.

Los responsables huyeron del sitio a bordo del auto deportivo antes de que llegaran las autoridades, perdiéndose entre las calles del sector oriente.

Agentes de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para recabar evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes. Aunque se cuenta con la descripción del vehículo, hasta el cierre de esta edición no se ha logrado la detención de los agresores.

