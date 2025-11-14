Motociclista ignora señal de alto y causa accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ciclista terminó en el hospital y un motociclista terminó dando explicaciones, luego de que la mañana de este viernes ambos "se encontraran" de la peor manera posible en la colonia Héroes del 47.

El choque ocurrió cerca de las 08:00 horas en el cruce de las calles de Jiménez y Álamo, donde —según los primeros reportes— el motociclista decidió ignorar la señal de alto, como si fuera opcional.

¿Qué ocurrió?

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al ciclista identificado como Luis Valdemar Cardona Morales, de 52 años, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza y sangrado abundante, evidencia clara de que el impacto no fue precisamente ligero.

Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron a un hospital para una revisión más completa, porque un "cerrón" así no se cura nomás con un curita.

De acuerdo con el peritaje de Control de Accidentes, el presunto responsable es el conductor de una motocicleta Italika RT 200, modelo 2024 y color negro, identificado como Ángel Gabriel Flores Sánchez.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El joven manejaba su unidad cuando terminó impactando al ciclista que viajaba en una bicicleta igualmente negra, aunque evidentemente menos resistente. El percance dejó daños materiales y un lesionado que ya recibe atención médica. Por fortuna, no hubo pérdidas mayores... salvo, quizá, el poco respeto que algunos conductores le tienen a las señales de tránsito.