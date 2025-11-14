Incendio provocado moviliza a bomberos en colonia Braulio Fernández, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio provocado desató la movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal en la colonia Braulio Fernández la madrugada de este viernes.

El siniestro ocurrió cerca de las 04:40 horas en un domicilio marcado con el número 828 de la avenida Industrial.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero el fuego causó daños materiales al consumir basura acumulada en el patio de la vivienda.

Rosalinda, la propietaria del inmueble, fue quien alertó a las autoridades, informando que alguien había prendido fuego a su casa, la cual se encontraba vacía en ese momento.

¿Qué ocurrió?

Vecinos de la zona indicaron que el incendio podría estar relacionado con un acto intencional, aunque no se ha confirmado la identidad del responsable.

El fuego consumió rápidamente la basura acumulada en el patio de la casa, provocando una columna de humo visible desde varios puntos de la colonia.

Bomberos acudieron rápidamente al lugar y sofocaron el fuego antes de que se extendiera hacia viviendas cercanas. La Policía Municipal acordonó la zona para evitar que curiosos se acercaran y para asegurar la escena del siniestro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas del incendio. Se le ha recomendado a la propietaria acudir al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.