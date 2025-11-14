Robo en taller de soldadura: Alán Cervera denuncia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un robo se registró la madrugada de este viernes en un taller de soldadura ubicado en la calle Primera, número 1413, de la colonia Ciudad Deportiva en Monclova. El propietario del taller, identificado como Alán Cervera, reportó que al llegar a su establecimiento se dio cuenta de que varios de sus bienes habían sido sustraídos, por lo que llamó de inmediato a las autoridades.

Según el relato del afectado, entre los objetos robados se encuentran una laptop, tres mini pulidores, extensiones de uso industrial, dos máquinas de soldar portátiles y una carretilla, entre otros artículos. Elementos de la Policía Municipal arribaron al taller y orientaron al afectado a acudir al Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente.

¿Qué ocurrió?

A pesar de las diligencias realizadas por los agentes, quienes revisaron las calles cercanas y realizaron un recorrido en busca de algún testigo o evidencia, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los responsables del robo. Del caso se dio parte a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal para esclarecer el hecho y localizar a los culpables.