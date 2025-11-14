Volcadura de camión en El Tanquito causa lesiones a conductor

Un regiomontano resultó lesionado luego de protagonizar una aparatosa volcadura la tarde de este viernes sobre la carretera federal 53, a la altura de El Tanquito, luego que perdió el control del camión de plataforma de la empresa para la que trabaja.

El accidente ocurrió cerca del mediodía y aunque no dejó víctimas mortales, movilizó a los cuerpos de emergencia para atender al conductor, quien resultó con algunas lesiones.

El camión Ford F350, de color blanco, venía con dirección a Monclova, proveniente de Monterrey, cuando a la altura del kilómetro 148, el conductor, identificado como Rafael de la Fuente Corona, originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la carretera, volcara y terminara entre el monte.

A pesar de la magnitud del percance, el conductor se encontraba consciente, por lo que fue atendido de inmediato por Bomberos Voluntarios de Castaños.

Al llegar al lugar, los socorristas estabilizaron a Rafael y le brindaron atención en el mismo sitio, sin necesidad de trasladarlo a un hospital. Sin embargo, debido a las condiciones del accidente y los daños materiales del camión, se procedió a asegurar la unidad y realizar las diligencias correspondientes.

¿Qué ocurrió?

Elementos de la Policía Municipal y Bomberos de Castaños también acudieron al sitio para brindar apoyo en el rescate del conductor y asegurar la zona, mientras que los oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron el peritaje para determinar las causas exactas del accidente.

El camión quedó severamente dañado, por lo que fue necesario el apoyo de una grúa para remolcarlo a un corralón.