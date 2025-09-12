Contactanos
Vecinos alertan emergencia por cables caídos en Brisas del Valle

Vecinos de la colonia Brisas del Valle reportan emergencia tras camión que derriba cables de electricidad en Monclova.

Por Axel Ruiz - 12 septiembre, 2025 - 10:09 p.m.
MONCLOVA, COAH.- Un camión, propiedad de una ferretera, derribó cables de electricidad la tarde del viernes en la calle Nogal de la colonia Brisas del Valle, entre la avenida Roble y Río Monclova, dejando postes ladeados y en riesgo de desplomarse.

Fueron los mismos vecinos quienes reportaron la emergencia al observar que los cables colgaban peligrosamente y representaban una amenaza tanto para peatones como para automovilistas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato y procedieron a acordonar el área, en espera de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad para realizar las reparaciones necesarias y evitar un accidente mayor.

