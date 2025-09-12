Vecinos alertan emergencia por cables caídos en Brisas del Valle

MONCLOVA, COAH.- Un camión, propiedad de una ferretera, derribó cables de electricidad la tarde del viernes en la calle Nogal de la colonia Brisas del Valle, entre la avenida Roble y Río Monclova, dejando postes ladeados y en riesgo de desplomarse.

Fueron los mismos vecinos quienes reportaron la emergencia al observar que los cables colgaban peligrosamente y representaban una amenaza tanto para peatones como para automovilistas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato y procedieron a acordonar el área, en espera de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad para realizar las reparaciones necesarias y evitar un accidente mayor.