Terminan cita en el hospital

. – Una noche de diversión y celebración para un matrimonio monclovense terminó de manera trágica en un accidente vial durante la madrugada de ayer. El percance ocurrió en el bulevar Ejército Mexicano, cuando Selene Lisette Medina Torres y su esposo Tomás Alejandro García Ruiz regresaban a casa después de disfrutar de un espectáculo musical en un bar local. La pareja había salido a disfrutar de la presentación de su cantante favorito, Pedro Ríos, en lo que parecía una cita perfecta, pero todo cambió cuando tomaron el camino de regreso a casa. Minutos antes de las dos de la mañana, mientras circulaban por el bulevar Ejército Mexicano en un automóvil Nissan Sentra, se encontraron con la imprudencia de otro conductor. Al llegar al semáforo en la intersección de Ejército Mexicano y calle Jalisco, el conductor de una camioneta Dodge RAM gris, identificado como Armando Casillas Valdés, intentó realizar un giro a la izquierda en un sitio prohibido, invadiendo el carril contrario. Esta maniobra imprudente provocó que colisionara de manera violenta contra el vehículo de la pareja. El impacto fue tan fuerte que dejó a Selene Lisette y Tomás Alejandro con lesiones de consideración. Los testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, y paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar. Ambos fueron atendidos en el sitio y luego trasladados de urgencia a un hospital, donde fueron ingresados para recibir atención médica especializada. Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron poco después para tomar conocimiento de los hechos y proceder con la detención del conductor responsable, quien fue asegurado por causar lesiones y daños.