Dos personas lesionadas tras choque de autos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente entre un Ford Mustang blanco y un Ford Focus rojo dejó saldo de dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital, la tarde del viernes en la colonia Bellavista.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el Mustang, conducido por Alberto, descendía a alta velocidad por la calle La Paz. Al avanzar, el automovilista no se percató de que debía detenerse, pues en la zona no había señalización de alto, por lo que terminó impactando de frente contra el Focus que circulaba sobre la calle Primero de Mayo.

Tras el fuerte golpe, las bolsas de aire del Focus se activaron, evitando lesiones de gravedad a sus ocupantes, un hombre y su acompañante. El propio Alberto relató que al momento del choque descendió de inmediato para verificar el estado de las víctimas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente y trasladaron a los dos ocupantes del Focus a un hospital para su valoración médica.

Al sitio también llegaron elementos de Seguridad Pública, quienes aseguraron el área y ordenaron el retiro de ambos vehículos en grúa, quedando en espera de que las partes afectadas definan si procederán legalmente.