Detenido por Policía Municipal presunto ladrón en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un presunto ladrón, identificado como Bernardo Montelongo de León, fue detenido la tarde de este viernes en la colonia El Roble tras ser sorprendido en posesión de un cuchillo y por su vinculación con un robo ocurrido en el sector.

Los hechos se registraron en la calle Huizache alrededor de las 13:40 horas, cuando elementos de la Policía Municipal observaron a Bernardo, que al ver la presencia policial mostró una actitud evasiva, metiéndose entre los vehículos estacionados y tratando de esconderse. Ante tal comportamiento, los oficiales se aproximaron para realizar una revisión.

El hombre, al ser abordado, Bernardo de 32 años, y vecino de la colonia Las Flores, fue sometido a una revisión en la que se le detectó un cuchillo.

Él explicó que llevaba consigo un cuchillo para su propia seguridad, aunque reconoció que no debía portarlo.

De inmediato, los oficiales se encargaron de desarmarlo y aseguraron el arma blanca como evidencia.

La detención de Montelongo de León se produjo bajo la sospecha de que estaba involucrado en un robo reciente en la colonia El Roble, donde fue captado por una cámara de vigilancia sustrayendo cableado eléctrico de un domicilio.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde permaneció en una celda mientras que el juez calificador en turno realizaba su consignación al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. El cuchillo y otros elementos relacionados al caso fueron entregados como parte de la evidencia.