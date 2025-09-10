Choque sin heridos en cruce de Leandro Valle y Venustiano Carranza

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Leandro Valle dejó sin vidrio medallón a una Dodge Caravan luego de que su conductor se echó de reversa e impactó contra un camión repartidor de lácteos.

El percance se registró alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles Leandro Valle y Venustiano Carranza. La Caravan blanca, modelo 2005, manejada por Artemio García Pérez, terminó con el vidrio trasero destrozado tras la colisión.

El otro vehículo involucrado fue un camión Hino, modelo 2024, utilizado para la distribución de productos lácteos y conducido por Héctor Ezequiel Hernández Saldaña.

Al no lograr un acuerdo entre las partes en el lugar del choque, ambos conductores solicitaron la intervención de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes para que las autoridades correspondientes deslindaran responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del impacto y del daño que presentó la Caravan, no se registraron personas lesionadas, quedando el hecho como un choque con daños materiales únicamente.