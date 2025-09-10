Accidente de ciclista en Monclova deja herida en oreja

MONCLOVA, COAH.– Un accidente insólito ocurrió la tarde de ayer en la colonia Aguanaval, cuando un ciclista terminó con una seria herida en la oreja izquierda tras perder el control de su bicicleta y golpearse contra la malla metálica de un puente peatonal.

El percance se registró alrededor de las 15:15 horas, cuando Néstor de Jesús Gaytán circulaba a exceso de velocidad por la calle Álamo. Al intentar incorporarse al puente que conecta hacia la calle Río Monclova, perdió el equilibrio y se estrelló contra la barandilla, provocando que parte de la malla le rebanara parte de la oreja.

Vecinos que presenciaron el hecho corrieron a auxiliarlo al verlo tirado sobre el pavimento y sangrando abundantemente, mientras otros solicitaron de inmediato la presencia de cuerpos de auxilio.

Elementos de Seguridad Pública acudieron en primera instancia y, tras valorar la situación, pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron al hospital de la benemérita institución.

De acuerdo con el reporte médico, Néstor de Jesús presentó una herida considerable en la oreja izquierda y golpes en el rostro, aunque su estado fue catalogado como estable. Tras ser atendido y suturado, el hombre fue dado de alta horas más tarde.