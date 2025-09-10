Motociclista cae en avenida Sur de Coahuila y recibe atención médica

MONCLOVA, COAH. – Un motociclista resultó lesionado durante la medianoche de ayer tras caer de su vehículo sobre la transitada avenida Sur, aunque afortunadamente sus lesiones no fueron de gravedad. El incidente provocó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades, quienes brindaron atención médica al afectado en el lugar.

Los hechos ocurrieron poco antes las 00:30 horas de este miércoles, cuando Víctor Alarcón, un joven de aproximadamente 25 años, circulaba a bordo de su motocicleta Italika verde, en dirección a su hogar en la colonia Pedregal de San Ángel.

El hombre regresaba a su vivienda, ubicada en la calle Nuevo Laredo, luego de concluir su turno nocturno en un puesto de tacos, cuando perdió el control del vehículo al tomar una curva en la avenida Sur.

Según testimonios del propio afectado, al girar hacia la avenida, no pudo tomar las precauciones adecuadas, lo que provocó que su moto derrapara y él cayera violentamente al asfalto. Aunque los golpes fueron evidentes, afortunadamente no se reportaron lesiones graves, ya que portaba de manera adecuada el casco de seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al sitio para evaluar la situación y brindarle atención inmediata. Tras revisar sus signos vitales y realizar los primeros auxilios, los rescatistas confirmaron que las lesiones no representaban un riesgo grave para su salud, aunque sí requerían seguimiento médico.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos, aseguraron la zona para prevenir cualquier otro percance y recabaron los testimonios de testigos para elaborar el reporte correspondiente.

Tras recibir atención en el lugar, Víctor Alarcón fue trasladado a un hospital para una evaluación más profunda y continuar con su recuperación.