Menor Acusa a 'Chendín' de Abuso en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia de presunto abuso sexual movilizó a las autoridades la tarde de este miércoles en la colonia Mezquital del Valle, donde una menor señaló a su propio abuelo, conocido como "Chendín", de haberle realizado tocamientos indebidos.

El reporte ingresó a las 16:51 horas, indicando que la víctima, estudiante de la Secundaria Número 1, relató que mientras su madre dormía, el hombre aprovechó para abusar de ella. La menor señaló que vive con su madre, Isabela Vázquez, y tiene dos hermanas de nombre Isabel y Mayra, sin embargo, no pudo precisar el número exacto de la vivienda, únicamente describiéndola como de color crema.

Elementos de Seguridad Pública acudieron a la zona y comenzaron a indagar entre los vecinos, quienes aportaron versiones distintas: afirmaron que "Chendín" es un hombre invidente, que vive únicamente con su pareja y que se dedica a trabajos de mecánica, asegurando que no tienen nietos ni familiares viviendo con ellos.

Ante la falta de datos precisos, los oficiales continuaron recorriendo la calle para ubicar la vivienda señalada, sin éxito. El caso quedó bajo investigación para esclarecer los hechos y confirmar la veracidad de la denuncia.