Hombre sufre segundo accidente en Monclova tras ignorar señal de tránsito

MONCLOVA COAH.-La imprudencia al volante volvió a generar un aparatoso accidente automovilístico en uno de los cruces más conflictivos de la ciudad. La mañana de ayer, un conductor que recientemente había sufrido otro percance terminó nuevamente involucrado en un choque, luego de ignorar presuntamente la luz roja del semáforo en la intersección de las calles Ildefonso Fuentes e Hidalgo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Arturo conducía una camioneta Ford F-150 color blanco sobre la calle Ildefonso Fuentes con dirección al oriente. Apenas días atrás, la misma unidad había resultado dañada en otro accidente registrado cerca de la Alameda, situación de la que el conductor aún no terminaba de recuperarse.

Sin embargo, el destino volvió a alcanzarlo. Al llegar al cruce con Hidalgo, presuntamente una distracción provocó que continuara su marcha sin detenerse ante la señal roja del semáforo, invadiendo la circulación preferencial.

Fue en ese momento cuando impactó un automóvil Kia Río color blanco, manejado por Juan, quien aseguró desplazarse con luz verde y en circulación normal. El encontronazo fue inevitable y dejó severos daños materiales en ambas unidades.

Tras el impacto, ambos conductores descendieron de sus vehículos mientras solicitaban apoyo de las autoridades municipales. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y confirmaron que el conductor de la camioneta aceptó su responsabilidad al reconocer que no respetó la señal del semáforo, sumando así un nuevo accidente a su historial vial.