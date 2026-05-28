Menor de 9 años resulta lesionado en Frontera: Alejandro N

FRONTERA COAH.-La tranquilidad de una tarde de juegos terminó entre sangre y desesperación luego de que un menor de apenas nueve años resultara lesionado tras recibir un fuerte impacto en la cabeza con un termo metálico mientras convivía con otro niño en un parque del municipio de Frontera.

Los hechos fueron reportados durante la tarde de ayer en el centro deportivo Papo Ríos, ubicado sobre la calle Ramos Arizpe, en la colonia Borja, lugar donde el pequeño Alejandro N acudió para participar en actividades recreativas junto a varios amigos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el menor se encontraba jugando y lanzándose un termo con otro niño cuando, en un descuido, Alejandro no logró atraparlo y el objeto terminó impactándose directamente contra su cabeza.

El golpe provocó una aparatosa herida que comenzó a sangrar de inmediato, causando alarma entre las personas que se encontraban en el área deportiva. Testigos solicitaron rápidamente apoyo médico al observar que el menor presentaba una descalabrada considerable.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo GRUM, quienes brindaron los primeros auxilios al menor lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación médica para su atención especializada.

Familiares del pequeño permanecieron en el hospital mientras médicos realizaban la valoración correspondiente para descartar complicaciones derivadas del fuerte golpe recibido en la cabeza.