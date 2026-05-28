Juez abre proceso penal por muerte de Dominic en Monclova

Proceso penal por homicidio culposo

El proceso penal contra el conductor señalado por atropellar y causar la muerte del pequeño Dominic, de 9 años, avanzó formalmente luego de que el Ministerio Público presentó ante un juez las primeras pruebas integradas en la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

Los hechos que estremecieron a vecinos de la colonia Tierra y Libertad ocurrieron el pasado fin de semana, cuando el menor circulaba en su bicicleta sobre el cruce de la Avenida Las Torres y calle Primero de Mayo. Fue en ese punto donde una camioneta lo impactó violentamente, provocándole heridas mortales.

Audiencia en el hospital

La primera audiencia judicial se desarrolló bajo un escenario poco común. Debido al estado de salud del imputado, las autoridades ministeriales confirmaron que no podía ser trasladado al Centro de Justicia, por lo que el juez, actuarios y personal judicial acudieron directamente al hospital donde permanece internado para notificarle oficialmente los cargos.

Tras valorar los datos iniciales expuestos por la Fiscalía, el juez determinó que el conductor enfrentará el proceso bajo libertad condicional. Como parte de las medidas cautelares, deberá acudir periódicamente ante el juzgado cada vez que sea requerido por la autoridad.

El acusado no permanecerá bajo custodia policiaca durante su estancia médica.

Solicitud de duplicidad del término

Durante la audiencia, la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional con el objetivo de reunir pruebas a favor del señalado. La petición fue autorizada por el juez, quien reprogramó la continuación de la audiencia para el próximo primero de junio, fecha en la que se definirá si el conductor será vinculado formalmente a proceso.

Mientras tanto, agentes ministeriales y peritos continúan integrando los dictámenes viales y testimoniales para esclarecer por completo la mecánica del atropello que terminó con la vida del menor.