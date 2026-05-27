Menor de edad, es rescatado en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.– La madrugada de ayer, una fuerte movilización policiaca se desató en la colonia Hipódromo luego de que se reportara la presunta privación ilegal de la libertad de un menor de edad, quien fue subido por la fuerza a un automóvil por varias personas que lo señalaban como supuesto responsable del robo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron sobre la Calle 13, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar cómo el joven identificado como Azael García, de 17 años, era obligado a abordar un automóvil Dodge Challenger color blanco.

Tras el reporte ingresado a los números de emergencia, elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en el sector, logrando ubicar e interceptar el vehículo en calles cercanas minutos después.

Durante la intervención, los oficiales se entrevistaron con los ocupantes de la unidad, identificados como Isaac Alejandro y Alejandra Coss, quienes admitieron que mantenían retenido al adolescente en el asiento trasero mientras recuperaban una motocicleta que presuntamente había sido robada días antes.

Los agentes les indicaron que no podían tomar justicia por su propia mano ni privar de la libertad a una persona bajo ninguna circunstancia, señalando que debían acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y permitir que las autoridades realizaran las investigaciones legales.

Ante la gravedad de los hechos, ambos involucrados fueron asegurados por detectives de la Agencia de Investigación Criminal y puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Las fuerzas de seguridad lograron rescatar al menor sano y salvo tras la rápida reacción policiaca.