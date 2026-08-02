Lesionado en carambola en colonia Chinameca, Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente dejó un conductor lesionado y dos vehículos con daños considerados como pérdida total, luego de que un automovilista perdiera el control del volante y provocara una fuerte carambola en la colonia Chinameca durante la noche del viernes.

El percance ocurrió en el cruce de las calles España y Veracruz, donde Daniel conducía un automóvil KIA color gris con dirección al norte sobre la calle España.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y se impactó violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el primer impacto, el KIA salió proyectado y quedó atravesado sobre la vialidad, siendo embestido por un automóvil Chevrolet color guinda conducido por Héctor, quien regresaba de una tienda de conveniencia acompañado de una amiga y ya no pudo evitar la colisión.

El fuerte encontronazo dejó ambas unidades completamente destrozadas, por lo que fueron consideradas pérdida total.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Daniel, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades, mientras que una grúa retiró los dos vehículos siniestrados del lugar.