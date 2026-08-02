Monclova: incendio en vivienda de colonia El Pedregal

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado la noche del sábado en una vivienda de la colonia El Pedregal, en el sector oriente de la ciudad, dejó únicamente daños materiales, tras la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos de Monclova.

El reporte de una casa habitación en llamas fue recibido por los cuerpos de emergencia durante la noche, lo que movilizó de inmediato a las unidades de Bomberos hacia la calle Callejón Álamo, donde se confirmó que el inmueble era consumido por el fuego.

Los elementos de la corporación iniciaron de inmediato las maniobras de combate al incendio para evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas. Después de varios minutos de trabajo, el siniestro fue controlado y extinguido.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio únicamente provocó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Una vez sofocado el fuego, personal de Protección Civil acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de determinar las causas que originaron el incendio.

Las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se efectuaban las labores de inspección y verificación del inmueble afectado.