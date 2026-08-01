Corren para salvar a su hijo y causan accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como una carrera desesperada por salvar la vida de un niño de apenas dos años terminó convertido en una escena de caos, angustia y destrucción la tarde de este sábado en la colonia Tecnológico, donde un aparatoso accidente dejó cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Todo ocurrió cuando los padres del menor emprendieron una frenética carrera hacia el Hospital San José a bordo de un Dodge Charger color naranja, luego de que el pequeño se desvaneciera repentinamente mientras la familia se encontraba en el Mall Paseo Monclova.

Carrera desesperada hacia el hospital

Con el reloj en su contra y la desesperación apoderándose de ellos, el conductor aceleró rumbo al hospital con la esperanza de que su hijo recibiera atención médica a tiempo.

Sin embargo, al llegar al cruce del bulevar Julio Verne y el bulevar Tecnológico, presuntamente otro vehículo invadió su trayectoria, obligándolo a realizar una maniobra para evitar un choque de frente.

El movimiento fue suficiente para que el potente automóvil saliera completamente de control, subiera a la banqueta y arrasara con un puesto de bazar, destruyendo el toldo, mesas, muebles y diversa mercancía que salió volando en todas direcciones ante la mirada atónita de comerciantes y clientes.

Consecuencias del accidente

La carrera terminó de manera violenta cuando el Dodge Charger se estrelló contra la parte trasera de una camioneta Ford Territory que se encontraba estacionada, dejando ambas unidades con severos daños.

La dramática escena provocó la inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal. Los socorristas se concentraron en auxiliar al menor, quien fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó bajo atención médica especializada.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el conductor del Dodge Charger deberá responder por los cuantiosos daños ocasionados al puesto de bazar y a la camioneta afectada, aunque el hecho estuvo marcado por la desesperación de unos padres que luchaban contra el tiempo para salvar la vida de su hijo.