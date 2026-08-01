Detienen a ´abusón´; agredió a su mujer en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una joven madre de familia terminó hospitalizada la noche del viernes, luego de presuntamente ser víctima de violencia familiar en un domicilio de la colonia San Isidro, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Rosita, esquina con la privada Múzquiz, donde la afectada, de 21 años de edad, pidió ayuda tras haber sido presuntamente agredida por su pareja sentimental.

Detención del presunto agresor

Al recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al domicilio y lograron asegurar al presunto agresor, quien fue detenido y trasladado a las celdas de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la joven;

Atención médica a la víctima

sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, determinaron trasladarla al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica especializada. Las autoridades iniciaron la integración de la carpeta de investigación correspondiente, mientras la víctima permanece bajo atención médica y el detenido enfrenta las investigaciones por el presunto delito de violencia familiar.