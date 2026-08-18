Investigación por hallazgo de cuerpo en Estancias

MONCLOVA, Coah. - Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este martes en una brecha cercana al Club Toton, en el sector de Estancias de San Juan Bautista, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de investigación.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:20 horas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de uno de los accesos que conducen al centro recreativo.

Un ciudadano que transitaba por el sector observó los restos en una brecha y dio aviso a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo.

Los agentes acordonaron el área para impedir el ingreso de personas y preservar los posibles indicios relacionados con el caso.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal asumieron las diligencias y solicitaron la intervención de Servicios Periciales. Los especialistas procesaron la escena y recolectaron evidencias para incorporarlas a la investigación.

Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible establecer de inmediato la identidad de la persona localizada. Los investigadores documentaron características físicas y prendas de vestir que pudieran contribuir a su identificación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios correspondientes para establecer la identidad y determinar las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado mantuvo abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar quién era la persona localizada.