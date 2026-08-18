Cámaras del C2 ´aceleran´ detención de adolescente

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de Seguridad Pública, apoyada por las cámaras de videovigilancia del C2 Monclova, permitió localizar una camioneta reportada tras retirarse de una gasera sin realizar el pago correspondiente.

Intervención rápida de Seguridad Pública

El reporte fue recibido luego de que la unidad abandonara una gasera ubicada sobre la avenida Montessori, por lo que los monitoristas del Centro de Control y Comando activaron de inmediato el seguimiento mediante las cámaras.

Desde el C2 se monitoreó el recorrido de la camioneta y, al mismo tiempo, se mantuvo comunicación con los elementos de Seguridad Pública que se encontraban en campo.

La información proporcionada por los operadores permitió a los oficiales conocer la ubicación y trayectoria de la unidad, facilitando que fuera localizada en poco tiempo. Finalmente, los policías interceptaron la camioneta y procedieron con el aseguramiento de quien la conducía, estableciéndose que se trataba de un menor de edad.

Importancia de la videovigilancia en la seguridad

El adolescente fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se determinaría el procedimiento correspondiente. El caso puso de manifiesto la importancia de la videovigilancia y la coordinación entre el C2 y los elementos policiales, al permitir una respuesta más rápida ante los reportes ciudadanos.