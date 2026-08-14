joven sufre intoxicación por alcohol y medicamento

MONCLOVA, Coah.– Un adolescente de 15 años tuvo que ser atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana luego de presentar una fuerte intoxicación durante la madrugada en su domicilio de la colonia Héroes del 47.

El joven, identificado como Juan N., se encontraba en una vivienda cerca del bulevar San José cuando comenzó a presentar complicaciones de salud después de ingerir bebidas alcohólicas y medicamento.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el menor habría consumido clonazepam mientras ingería alcohol, tras lo cual comenzó a presentar un estado de salud que alarmó a sus familiares.

Los integrantes de la familia solicitaron ayuda mediante el sistema de emergencias al observar que el adolescente se encontraba semiconsciente y respondía con dificultad, además de presentar espuma en la boca.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al domicilio y realizaron una valoración al menor, brindándole los primeros auxilios y recomendando que recibiera atención médica.

La madre del adolescente manifestó que se encargaría de trasladarlo por sus propios medios a una institución de salud para que fuera atendido.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento del caso y verificar la situación.

Los oficiales realizaron recomendaciones a la familia para extremar cuidados y evitar que el menor tenga acceso a bebidas alcohólicas o medicamentos sin supervisión.