Accidente vial en Monclova: motociclista de Rappi impacta camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de la plataforma Rappi terminó tendido sobre el pavimento luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la tarde de este miércoles sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la rotonda de Los Héroes.

El percance ocurrió alrededor de las 13:45 horas en el cruce con la calle Matamoros, donde Eric Luna, de 24 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika realizando labores de reparto.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista intentó atravesar el par vial sin respetar el señalamiento gráfico de alto, invadiendo la circulación del bulevar justo cuando una camioneta Volkswagen Taos gris, conducida por Osvaldo Chávez, avanzaba con preferencia de paso y se disponía a incorporarse hacia la calle Matamoros.

La falta de precaución provocó que la motocicleta se impactara contra uno de los costados de la camioneta, lanzando al repartidor contra el pavimento, donde quedó con diversos golpes que obligaron a la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y, tras valorarlo, determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades. Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.