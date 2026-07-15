Arden automóvil dentro de cochera

MONCLOVA, COAH.- Por un aparente cortocircuito, un Chevrolet Malibu quedó convertido en chatarra la mañana de este miércoles, luego de incendiarse de manera repentina al interior de una vivienda de la colonia Guadalupe, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El siniestro ocurrió cerca de las 08:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Bahamas, donde el vehículo, propiedad de Raúl Valdemar Arzola, permanecía estacionado en la cochera cuando comenzó a arder.

Según los primeros reportes, fue la trabajadora doméstica quien detectó el fuego al llegar al inmueble. Al percatarse de que las llamas consumían el automóvil, ingresó de inmediato para alertar a los propietarios, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente y, tras varios minutos de maniobras, lograron sofocar el incendio, evitando que las llamas alcanzaran el resto de la vivienda. No obstante, el Chevrolet Malibu modelo 2012 y color blanco terminó como pérdida total, y la cochera presentó daños por la intensidad del calor.

Durante la emergencia, María Gloria González, de 72 años de edad, sufrió una crisis nerviosa al enterarse del incendio. Debido a que recientemente había padecido una embolia, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, descartando que fuera necesario trasladarla a un hospital.

Las primeras investigaciones apuntan a que un cortocircuito en el automóvil habría originado el incendio, aunque serán los peritajes los que determinen con precisión las causas del siniestro. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.