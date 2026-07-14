Joven lesionada en accidente de motocicleta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una joven resultó lesionada la mañana de este martes luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante se impactó contra un automóvil en calles de la colonia Morelos, tras una presunta imprudencia del conductor de la unidad de dos ruedas.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas en el cruce de las calles Cesáreo Castro y Comunidad San Francisco, donde Luis Fernando Pérez conducía una motocicleta Vento cuando, presuntamente, no respetó el señalamiento gráfico de alto y se atravesó al paso de un Chevrolet Cobalt negro, manejado por Christian Valadez.

A consecuencia del fuerte impacto, Melisa de León, de 24 años, quien viajaba como copiloto en la motocicleta, golpeó el parabrisas del automóvil y posteriormente cayó de forma aparatosa sobre el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Vecinos del sector que presenciaron el percance solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a la joven y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Debido a los daños ocasionados al automóvil, el conductor de la motocicleta fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para responder por los daños materiales y las lesiones sufridas por su acompañante.