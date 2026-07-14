Inundación en Castaños: rescatan a niños y adultos mayores

CASTAÑOS, COAH.- La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Castaños evitó una tragedia la tarde de este martes, al rescatar a cinco niños, tres adultos mayores y una mascota que quedaron atrapados en una vivienda inundada tras la intensa tormenta que azotó la Región Centro.

La emergencia se registró en un domicilio ubicado sobre la calle José María, en la Zona Centro, donde los habitantes solicitaron auxilio al Sistema Estatal de Emergencias 911 al ver que el agua ingresaba rápidamente a la vivienda, alcanzando aproximadamente 40 centímetros de altura.

Bajo la coordinación del director de Seguridad Pública, Iván Alejandro Pérez Jiménez, los oficiales se movilizaron de inmediato al lugar y encontraron a la familia en medio de la creciente, mientras los menores, visiblemente asustados, permanecían dentro del inmueble.

Uno a uno, los policías sacaron a los cinco niños para ponerlos fuera de peligro. Posteriormente rescataron a la mascota de la familia y ayudaron a tres adultos mayores, quienes fueron trasladados a bordo de una patrulla hasta un sitio seguro.

Gracias a la oportuna respuesta de los uniformados, ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionado, pese a la magnitud de la inundación que afectó el domicilio.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias, con el fin de evitar que las emergencias tengan consecuencias mayores.