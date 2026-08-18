Choca taxi por alcance; lesiona a chofer y pasajera

MONCLOVA, COAH.- Tres personas con molestias físicas y considerables daños materiales dejó un choque por alcance ocurrido minutos antes del mediodía de este martes sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente se registró en los carriles de circulación de sur a norte, a la altura del cruce con la calle Ecuador, donde Juanita Gómez, conductora de una Mazda blanca, no logró frenar a tiempo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Daniel Cruz, conductor de un Nissan March destinado al transporte público, perteneciente a la línea Radiotaxis Cherokee y marcado con el número económico 09, redujo su velocidad para evitar impactarse contra una camioneta que se había detenido en los semáforos.

Sin embargo, la conductora de la Mazda no alcanzó a detenerse y terminó estrellándose con fuerza contra la parte posterior del vehículo de alquiler.

Lesiones y atención médica

A consecuencia del impacto, el taxista y su pasajera, Felipa Villanueva, de 48 años, presentaron molestias físicas, mientras que la conductora de la Mazda también fue atendida debido al fuerte susto provocado por la colisión.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los involucrados, sin que fuera necesario realizar traslados hospitalarios. Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron las circunstancias del percance.

Daños materiales y responsabilidades

El Nissan March resultó con daños considerables en la parte posterior, mientras que la Mazda presentó afectaciones menores. La conductora señalada como responsable solicitó la presencia de su compañía aseguradora, cuyo ajustador se comprometió a responder por los daños ocasionados al taxi y las lesiones de sus ocupantes.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado ante otras instancias.