Adulto mayor sufre caída en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una caída que pudo terminar en tragedia movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de ayer en la colonia Guadalupe Borja, luego de que un adulto mayor sufriera un fuerte golpe en la cabeza al resbalar cuando caminaba bajo la lluvia rumbo a su domicilio.

El percance ocurrió cerca de las 19:30 horas en el cruce de las calles Reforma y Primero de Mayo, donde vecinos y asistentes a un velorio que se realizaba en el sector se percataron de que un hombre de la tercera edad había caído de manera aparatosa sobre el pavimento mojado.

El lesionado fue identificado como Hilario Martínez Huerta, de 78 años de edad, quien presuntamente perdió el equilibrio al caminar sobre la superficie resbaladiza. Testigos señalaron que las condiciones del clima complicaron su desplazamiento y que además presentaba aparente estado de ebriedad al momento del incidente.

Tras la caída, el adulto mayor golpeó fuertemente la parte posterior de la cabeza y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, sin poder incorporarse por sus propios medios. La escena causó preocupación entre las personas que se encontraban cerca, quienes de inmediato acudieron a auxiliarlo.

Debido a que continuaba lloviendo, algunos vecinos colocaron un paraguas sobre el hombre para protegerlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia, evitando moverlo por temor a agravar alguna posible lesión.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al sitio para resguardar el área y prevenir otro accidente, mientras paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) realizaban la valoración correspondiente.

Los socorristas detectaron un golpe considerable en la región occipital de la cabeza, por lo que determinaron trasladarlo a un hospital para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del impacto.

Se informó que Hilario se dirigía a su domicilio ubicado sobre la calle Fray Juan Larios cuando ocurrió el accidente que puso en alerta a vecinos y autoridades del municipio rielero.