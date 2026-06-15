Adulto mayor hospitalizado tras ser embestido por camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un adulto mayor terminó hospitalizado la tarde de este lunes luego de ser embestido por una camioneta de carga cuando intentaba cruzar una de las vialidades más transitadas de la Zona Centro, frente a la Presidencia Municipal de Monclova.

El accidente ocurrió sobre la calle Zaragoza, entre Venustiano Carranza y De la Fuente, donde testigos observaron cómo el peatón fue alcanzado por una camioneta Nissan NP300 que realizaba maniobras para incorporarse a la circulación.

El lesionado identificado como Enrique Escobedo Ramírez, de 83 años de edad, vecino de la colonia Guerrero, intentaba cruzar de la plaza principal hacia la Presidencia Municipal cuando fue sorprendido por la unidad de carga que presuntamente no tomó las precauciones necesarias al ingresar a la vialidad.

Tras el impacto, el octogenario cayó de manera aparatosa sobre el pavimento mojado, quedando tendido e imposibilitado para incorporarse debido a una lesión que sufrió en uno de sus brazos. La escena generó preocupación entre peatones y comerciantes de la zona, quienes rápidamente solicitaron ayuda a través del sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron en cuestión de minutos para brindarle los primeros auxilios al lesionado. Después de una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para descartar lesiones de mayor gravedad y recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. El conductor de la camioneta fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se determina su situación legal.

Las autoridades señalaron que será mediante los dictámenes periciales y las investigaciones correspondientes como se establecerá la responsabilidad del percance, así como los acuerdos relacionados con la reparación de los daños y las lesiones sufridas por el adulto mayor.