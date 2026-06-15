Adolescente sufre descarga eléctrica en Monclova durante inundaciones

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una mañana más de lluvia terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para una adolescente de 15 años, quien recibió una descarga eléctrica al interior de su domicilio en la colonia Braulio Fernández Aguirre, en medio de las severas inundaciones provocadas por la tromba que azotó la ciudad este lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:40 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Quintana Roo número 837, esquina con Ecuador, donde la menor intentó abrir la puerta de su casa sin imaginar que el agua acumulada y las condiciones del sistema eléctrico la pondrían en grave peligro.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente quedó atrapada por la corriente eléctrica al hacer contacto con una zona energizada cerca de la entrada del domicilio. La presencia de aparatos eléctricos conectados, entre ellos un refrigerador y un horno de microondas que se encontraban en un área afectada por el agua, habría complicado aún más la situación.

La menor permaneció varios instantes sin poder soltarse, viviendo momentos de desesperación mientras la corriente recorría su cuerpo. Una vez que logró liberarse, dio aviso a su tía, Norma Leticia Ramírez, quien solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al domicilio para brindarle atención prehospitalaria. Durante la valoración, la adolescente manifestó intenso dolor y entumecimiento en ambas piernas, además de dificultades para moverlas con normalidad tras el incidente.

Por fortuna, tras la revisión médica se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida y no era necesario su traslado inmediato a un hospital, aunque se recomendó vigilancia médica ante posibles complicaciones derivadas de la descarga.

Vecinos del sector señalaron que las fuertes lluvias registradas durante la mañana provocaron inundaciones en varias viviendas, aumentando el riesgo de accidentes relacionados con instalaciones eléctricas expuestas al agua.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en domicilios donde existan aparatos eléctricos conectados en áreas susceptibles a inundaciones, ya que una situación similar pudo haber terminado en una tragedia.