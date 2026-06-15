Perro pitbull escapa y ataca a niño en Monclova: vecinos piden ayuda

MONCLOVA, COAH.– Momentos de angustia vivió una familia de la colonia Colinas de Santiago luego de que un menor de 10 años fuera atacado por un perro de raza pitbull que escapó de una vivienda contigua tras el colapso de una parte de la barda perimetral, provocándole diversas lesiones que requirieron atención médica.

Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes sobre la calle Juan Larios, entre la avenida General Alfonso Reyes, donde vecinos solicitaron apoyo urgente al sistema de emergencias al percatarse de que un niño había sido mordido por un can de gran tamaño.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar y fueron recibidos por Yadira Elizabeth, madre del menor lesionado, quien relató que el animal logró salir de la propiedad vecina después de que una parte de la barda colapsara, alcanzando al pequeño cuando se encontraba dentro del área de su domicilio.

Los socorristas ingresaron a la vivienda marcada con el número 1526 para brindar atención prehospitalaria al menor, quien presentaba una mordedura y diversos rasguños en el brazo derecho, además de una fuerte crisis nerviosa derivada del ataque.

Mientras los paramédicos realizaban las curaciones correspondientes, los oficiales iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente y localizar al propietario del animal.

Durante la inspección realizada en el domicilio de donde escapó el perro, las autoridades observaron que en la parte trasera existía una sección dañada de la barda que había sido cubierta de manera improvisada con una lámina metálica, situación que presuntamente facilitó la salida del animal.

Asimismo, los policías solicitaron la intervención de personal de Bienestar Animal para tomar conocimiento del caso y verificar las condiciones en las que se encontraba resguardado el pitbull. Sin embargo, al acudir al inmueble no obtuvieron respuesta por parte de los ocupantes de la vivienda.

Las autoridades orientaron a la madre del menor para que formalice la denuncia correspondiente ante las instancias competentes, a fin de que el propietario del perro responda por las lesiones ocasionadas al pequeño. El caso generó preocupación entre habitantes del sector, quienes señalaron que la presencia de perros de gran tamaño sin las medidas adecuadas de seguridad representa un riesgo constante para niños y familias que habitan en la zona.