Mujer ebria vuelca su camioneta en Monclova: Janeth Gloria detenida

MONCLOVA COAH.- La combinación de alcohol y velocidad volvió a provocar un aparatoso accidente durante la medianoche, luego de que una mujer terminara volcando su camioneta en un predio baldío ubicado a espaldas de la colonia Asturias, movilizando a cuerpos de rescate y autoridades de vialidad.

La conductora fue identificada como Janeth Gloria, de 37 años, vecina del mismo sector, quien presuntamente regresaba a su domicilio cuando ocurrió el percance.

Testigos del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer manejaba una camioneta Tracker color gris sobre la calle Augusto Spies con dirección al poniente. Testigos señalaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad desde varias cuadras atrás, causando preocupación entre vecinos que observaron la trayectoria errática del vehículo.

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Metros antes de llegar al libramiento, la conductora perdió el control debido al estado inconveniente en el que se encontraba y terminó proyectándose hacia un predio baldío, donde impactó violentamente contra varios montículos de tierra.

El fuerte golpe provocó que la camioneta se elevara y terminara volcada, quedando severamente dañada en medio del terreno.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

Habitantes del sector salieron de sus domicilios alarmados por el estruendo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la mujer, quien presentaba diversos golpes, aunque ninguno de gravedad.

Pese a lo aparatoso del accidente, no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención de la conductora debido al presunto estado etílico en que manejaba.