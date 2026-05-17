Pelea entre tío y sobrino causa lesiones

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como una convivencia entre familiares terminó en una violenta riña que dejó a un hombre lesionado y hospitalizado la noche de ayer en la colonia Miguel Hidalgo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 21 de Marzo, donde una discusión entre tío y sobrino escaló hasta los golpes.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal se movilizaron al sitio tras el reporte de una persona inconsciente y lesionada.

Al arribar, los socorristas atendieron a Jesús Rodríguez, quien presentaba una fuerte lesión en la cabeza, además de un golpe en la nariz, presuntamente derivado de una pelea ocurrida momentos antes.

De acuerdo con Carmen Martínez, familiar del lesionado, su tío Jesús Rodríguez y su hermano Daniel Ríos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando comenzaron a discutir, sin que hasta el momento se conozca qué originó el conflicto.

La tensión subió rápidamente de tono hasta que Daniel presuntamente golpeó a su tío de un puñetazo en la nariz, provocando que éste perdiera el equilibrio y cayera al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza.

Tras el altercado, Daniel abandonó el lugar, mientras Jesús quedó inconsciente por algunos momentos sobre el piso, causando preocupación entre sus familiares.

Al reaccionar, el hombre permanecía aturdido y con visibles lesiones, por lo que decidieron solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron el reporte correspondiente sobre la riña familiar que, por poco, termina en una tragedia.