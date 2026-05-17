Vuelcan jóvenes en jeep

CUATRO CIENEGAS COAH.-Un aparatoso accidente tipo volcadura movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades policiacas la tarde de ayer en el interior de las Dunas de Yeso, ubicadas sobre la carretera federal número 30, a la altura del kilómetro 97 del tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro.

El reporte ingresó a los números de emergencia luego de que visitantes del sitio alertaran sobre una unidad volcada en una brecha de terracería dentro de la zona turística. De inmediato, elementos policiacos y cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Al arribar, las autoridades localizaron una camioneta marca Jeep Wrangler tipo guayin completamente volcada, con las cuatro llantas hacia arriba y severos daños materiales. A un costado de la unidad permanecían cuatro ocupantes, entre ellos tres mujeres y el conductor identificado como Alberto Manjarrez Gutiérrez, de 20 años de edad.

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De acuerdo con la declaración del joven, circulaban de oriente a poniente sobre el camino de terracería cuando al tomar una curva a velocidad inmoderada perdió el control del volante. La unidad salió de trayectoria y terminó impactándose contra un montículo de tierra, provocando la volcadura total.

En la escena quedaron marcadas huellas de derrape sobre la brecha, evidencia que confirmó la pérdida de control de la unidad antes del impacto. Minutos más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil encabezados por Santos Ramos Cruz, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Finalmente, una grúa retiró el vehículo siniestrado y lo trasladó al corralón correspondiente para los trámites legales y administrativos.