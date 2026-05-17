Trece jóvenes detenidos tras agredir patrulla en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la colonia El Campanario quedó rota durante la madrugada, luego de que un grupo de jóvenes protagonizara un violento altercado contra elementos de Seguridad Pública Municipal, dejando como saldo una patrulla dañada y trece personas detenidas tras un fuerte despliegue policiaco.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:00 de la mañana, cuando oficiales preventivos realizaban recorridos de vigilancia sobre el sector y detectaron una reunión escandalosa donde predominaban la música a volumen excesivo y el consumo de bebidas embriagantes en plena vía pública, situación que ya había provocado molestias entre habitantes del área.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados se aproximaron inicialmente con la intención de dialogar con los asistentes y solicitar que disminuyeran el ruido para evitar mayores conflictos vecinales. Sin embargo, la reacción del grupo fue hostil desde el primer momento.

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Detalles confirmados sobre la detención

En cuestión de minutos, varios de los presentes comenzaron a lanzar insultos y posteriormente piedras contra la unidad policiaca, impactando la carrocería y obligando a los oficiales a solicitar apoyo inmediato para controlar la situación.

La movilización de varias unidades permitió cercar el área y asegurar a trece jóvenes señalados como presuntos responsables de la agresión. Durante la detención, algunos de ellos aseguraron ser "influyentes" e intentaron evitar el arresto utilizando amenazas verbales contra los oficiales.

Los detenidos fueron trasladados ante las autoridades correspondientes, mientras que la patrulla presentó daños visibles ocasionados por los proyectiles lanzados durante el disturbio.