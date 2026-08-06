Se le ´mete´ a camioneta

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante provocó un accidente vial que dejó daños materiales mínimos y movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes la tarde de este jueves en calles de la colonia Obrera Sur Segundo Sector.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Rogelio Montemayor y Samuel Fielden, donde Jesús circulaba a bordo de un automóvil Nissan Versa color gris.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del sedán presuntamente invadió la trayectoria de una camioneta Ford Edge color rojo, conducida por Brenda, generándose el impacto entre ambas unidades.

A pesar del encontronazo, los vehículos únicamente presentaron daños materiales menores, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Tras el accidente, los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades municipales para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes elaboraron el croquis del percance y recabaron la información necesaria para deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.