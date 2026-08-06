Migrante llega a motel con el brazo necrosado

FRONTERA, COAH.– Con el brazo necrosado resultó un migrante, originario de El Salvador, luego de sufrir un accidente hace tres meses en donde se negó a ser atendido; la mañana de este jueves se metió al Motel Sil para pedir agua y auxilio, desatando la movilización de las autoridades municipales y socorristas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas en el Motel Sil, localizado en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde el personal solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse de que un hombre que tenía un brazo ´negro´ permanecía en las instalaciones y requería atención médica urgente.

A la llegada de los oficiales, el encargado del establecimiento, identificado como Carlos de Casas, explicó que el hombre únicamente pidió agua al arribar al motel, la cual le fue proporcionada; sin embargo, después se negó a retirarse debido a su condición física.

Los policías entrevistaron al lesionado, quien se identificó como Omar Guzmán Dueñas, originario de El Salvador. El migrante relató que hace tres meses se dirigía hacia Estados Unidos cuando sufrió una caída de un tren, accidente en el que resultó con una grave lesión en el brazo izquierdo.

El hombre señaló que al momento del accidente se negó a recibir atención tanto prehospitalaria y desde entonces no había recibido atención médica, provocando que la extremidad presentara un avanzado estado de necrosis.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar para valorarlo y, tras confirmar la gravedad de la lesión, determinaron trasladarlo de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo atención especializada, siendo los médicos quienes determinarán si será sometido a una amputación.