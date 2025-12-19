Cae en picada

MONCLOVA, COAH.— Momentos de terror se vivieron la tarde de este viernes cuando una camioneta se quedó sin frenos y terminó en una peligrosa "picada" desde el estacionamiento de la tienda China Town, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape y la calle San Miguel, en la Zona Centro, estando a punto de introducirse al negocio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 13:50 horas, cuando la conductora de una camioneta GMC Sonoma modelo 1995, color rojo, identificada como Johana Itzel Maldonado Cervantes, de 25 años de edad, intentó detener su marcha dentro del estacionamiento, percatándose de que el sistema de frenos no respondía.

Sin control alguno, la unidad avanzó cuesta abajo, alertando a automovilistas y peatones que presenciaron cómo la camioneta descendía sin control. En su trayectoria, impactó a una camioneta Honda Pilot modelo 2012, color gris, propiedad de Sebastián Óscar Sifuentes Pérez, de 64 años, para finalmente derribar parte de un barandal metálico del local, lo que frenó de manera abrupta su avance tras caer del desnivel.

Acciones de la autoridad

El estruendo y la escena provocaron múltiples llamadas al 911, por lo que autoridades municipales acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Aunque la joven conductora manifestó haber llegado a un arreglo con el dueño de la camioneta y con Carmen Aguilar Zavala, por los daños al negocio, los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Como era de esperarse, el accidente generó caos vial sobre el bulevar Pape, ya que fue necesaria la intervención de una grúa para extraer la camioneta dañada y trasladarla a un corralón, lo que obligó a realizar maniobras que redujeron la circulación por varios minutos.

Consecuencias del accidente

Afortunadamente, el percance dejó únicamente daños materiales, evitando una tragedia mayor pese a la magnitud del accidente.