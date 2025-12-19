Le tumban tres dientes a golpes

MONCLOVA, COAH.— Con el rostro desfigurado a golpes y al menos tres piezas dentales perdidas, un hombre terminó hospitalizado tras ser víctima de una brutal agresión durante la madrugada en la colonia Del Río, donde fue atacado por varios sujetos que lo dejaron tirado en la calle.

El lesionado fue identificado como Félix Carranza Sánchez, de 33 años de edad, vecino del Fraccionamiento Carranza, quien señaló que había acudido a visitar a un conocido sin imaginar que el encuentro derivaría en una violenta emboscada, presuntamente relacionada con viejas rencillas personales.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando Félix caminaba por la calle Limones y fue interceptado por al menos tres individuos. Sin mediar palabra, los agresores se lanzaron contra él, propinándole múltiples golpes con puños y pies, ensañándose principalmente en el rostro hasta dejarlo tendido en el pavimento, severamente lesionado.

Tras la golpiza, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad de la noche. Vecinos que escucharon los gritos de auxilio solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al afectado, quien presentaba severas contusiones faciales, inflamación y la pérdida de varias piezas dentales, además de golpes en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la Clínica del ISSSTE, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda en el sector, aunque no lograron ubicar a los responsables. Las autoridades exhortaron a la víctima a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investigue el ataque y se finquen responsabilidades.