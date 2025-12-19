Contactanos
Hora Cero

Accidente de mujer en Frontera: desvanecimiento al volante

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer, quien sufrió golpes leves pero se encuentra estable.

Por Brenda Rebolloso - 19 diciembre, 2025 - 04:44 p.m.
Accidente de mujer en Frontera: desvanecimiento al volante

FRONTERA, COAH.— Una conductora terminó protagonizando un accidente vial la noche del jueves luego de sufrir un repentino desvanecimiento mientras circulaba por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades, aunque por fortuna no dejó consecuencias graves.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando la mujer, de 36 años de edad, se desplazaba con normalidad a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic color gris, con dirección al sector norte del municipio. Sin previo aviso, comenzó a sentirse mal, lo que provocó que perdiera el control del volante.

Placeholder

¿Cómo ocurrió el accidente?

Fue a la altura del C4, justo antes de incorporarse a la carretera federal número 30, donde la conductora se desvaneció momentáneamente, ocasionando que el vehículo se impactara contra el camellón central. La fuerza del golpe hizo que la unidad rebotara y quedara atravesada en sentido contrario, generando momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona.

Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera acudieron rápidamente al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la mujer, quien presentaba algunos golpes leves producto del impacto. Tras la valoración médica, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, ya que su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de las autoridades

Elementos de autoridades estatales se encargaron de asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes para evitar otro accidente, así como de coordinar el retiro del vehículo siniestrado. A pesar de lo aparatoso del choque, los daños materiales fueron mínimos.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados