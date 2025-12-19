Choque por alcance deja lesionada a mujer y su bebé

MONCLOVA, COAH.— Una joven madre con apenas 10 días de haber dado a luz y su bebé recién nacido provocaron la movilización de cuerpos de emergencia, luego de verse involucrados en un choque por alcance registrado la tarde de este viernes en calles de la Zona Centro, cuando una conductora no extremó precauciones al volante.

El accidente ocurrió en el cruce de Juárez y Buenos Aires

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Juárez y Buenos Aires, donde un automóvil Mazda 6, modelo 2011, color gris, circulaba de sur a norte y terminó impactándose contra la parte trasera de un Volkswagen Passat, modelo 2013, color blanco, que se desplazaba de manera normal por la vialidad.

En el Passat viajaba Angélica Montoya Herrera, de 18 años, quien se encontraba acompañada de su bebé de apenas 10 días de nacido y de sus padres. Aunque el choque dejó daños materiales menores, la presencia del recién nacido encendió las alertas y generó preocupación entre testigos y autoridades.

Atención médica de la Cruz Roja

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para valorar a los involucrados, determinando que la joven madre presentaba molestias físicas derivadas del impacto, por lo que fue trasladada al hospital de la benemérita institución para una revisión médica más detallada. El bebé, afortunadamente, no presentó lesiones aparentes y quedó bajo el cuidado de su abuela en el lugar.

La conductora del Mazda fue identificada como Aracely Guadalupe Moreno Cervantes, de 31 años de edad, vecina de la colonia Occidental, quien fue señalada como la probable responsable al no guardar la distancia adecuada. El conductor del Passat fue identificado como Francisco Rubén Montoya Berruecos, de 53 años, vecino de la colonia Valle del Nogalar.

Acciones de la autoridad

Oficiales municipales abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños y la atención médica de la joven.