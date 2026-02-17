Hombre cae en la Zona Centro de Monclova y es trasladado al hospital

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una caminata rutinaria por calles de la Zona Centro terminó en aparatosa caída y traslado de emergencia, luego de que José de Jesús Ozuna Falcón, un hombre de 48 años, perdiera el equilibrio y se lesionara un brazo, generando la movilización de autoridades municipales y paramédicos.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas, cuando José Ozuna, vecino de la calle Ocampo número 100B, - un hombre corpulento -, caminaba sobre la calle Mariano Matamoros con dirección hacia la calle Miguel Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el peatón perdió estabilidad de forma repentina y cayó de manera estrepitosa sobre el pavimento. Su propio peso recayó sobre uno de sus brazos, provocándole una probable fractura que le impidió reincorporarse por su cuenta.

Vecinos del sector, al verlo tendido en el suelo y con visibles gestos de dolor, realizaron el reporte inmediato al Sistema de Estatal de Emergencias 911, activando la respuesta de unidades preventivas.

Elementos de la Policía Municipal arribaron primero al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar el área, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron la atención pre hospitalaria. Tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

El lesionado fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como estable. La banqueta, según testigos, no presentó daños... pero sí dejó claro quién ganó el round.