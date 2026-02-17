Lesionado albañil en Monclova durante demolición de escalera

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de la construcción resultó lesionado mientras participaba en la demolición de una escalera de concreto en una obra que se realizaba en una plaza comercial de la colonia Regina, lo que activó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales la tarde de este martes.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 13:30 horas, señalando que un albañil había sido golpeado por fragmentos de concreto durante labores de obra en un complejo ubicado sobre la calle Zacatecas, entre las calles Yucatán y Colima.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal acudieron con rapidez al sitio tras informarse que el trabajador había recibido impactos de material desprendido, lo que hacía temer lesiones de consideración.

En el lugar, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a Juan Ángel Mireles González, de 40 años de edad, vecino de la colonia José de las Fuentes, quien participaba junto a otros albañiles en el derribo de una estructura de concreto.

De acuerdo con testigos, al momento de quebrar la escalera, varios pedazos salieron proyectados; en medio de la maniobra el trabajador perdió el equilibrio y cayó desde su propia altura, generando alarma entre sus compañeros, quienes solicitaron ayuda inmediata.

La versión inicial que llegó a la línea de emergencias advertía que grandes trozos habían golpeado directamente al albañil, por lo que el despliegue fue tratado como incidente de alto riesgo. Sin embargo, tras la valoración en sitio se determinó que, aunque presentaba golpes y dolor intenso, no sufrió lesiones de gravedad por impacto directo de bloques.

Luego de ser estabilizado, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica. Autoridades preventivas tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron datos para el informe correspondiente sobre el accidente de trabajo.