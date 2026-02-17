Incendio consume taquería Los Toreados en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un trabajo de soldadura que buscaba mejorar la estructura de un negocio terminó en desastre total la tarde de este martes, luego que las chispas alcanzaron materiales altamente inflamables y provocaron un incendio que consumió por completo una taquería en la colonia Los Pinos.

El siniestro se registró alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Campeche, casi en su cruce con Ejército Mexicano, donde un trabajador realizaba maniobras con equipo de soldar en la parte frontal del establecimiento conocido como "Los Toreados", el cual se encontraba en proceso de acondicionamiento para su próxima reapertura.

De acuerdo con los primeros reportes, durante las labores no se tomaron las precauciones necesarias pese a la cercanía de una estructura de madera cubierta con hojas secas de palma. Las chispas cayeron directamente sobre el material, que prendió con rapidez y generó fuego intenso en cuestión de segundos.

El avance de las llamas fue prácticamente inmediato. El techo, mobiliario y estructura principal del local fueron alcanzados por el fuego, que se extendió sin dar margen de reacción suficiente para contenerlo con medios improvisados.

Vecinos del sector reportaron una columna de humo visible a varias cuadras, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre comerciantes cercanos, quienes comenzaron a retirar objetos por temor a que el incendio se propagara.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con unidades de ataque rápido y trabajaron de forma coordinada para sofocar el fuego y evitar que alcanzara predios contiguos. Aunque lograron controlar la situación, el establecimiento ya había sido consumido casi en su totalidad.

Oficiales de Seguridad Pública acordonaron el área y cerraron la circulación en el tramo para facilitar las maniobras de los rescatistas y proteger a curiosos y automovilistas.

No se reportaron personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron totales. Autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y reiteraron el llamado a extremar medidas de seguridad en trabajos que involucren calor o chispas cerca de materiales combustibles.